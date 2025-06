Bolsonaro é internado para bateria de exames após passar mal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado neste sábado (21), em Brasília (DF), para passar por uma bateria de exames após cancelar suas agendas políticas um dia antes em Goiás por problemas de saúde.

Os exames devem constatar se o incômodo sentido por Bolsonaro tem relação com a cirurgia abdominal que fez em abril. A internação será reavaliada ao longo do dia, com o resultado dos exames, segundo informaram pessoas próximas do ex-presidente à Folha de S.Paulo.