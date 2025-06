Brasileira presa em trilha recebe comida, mas resgate é adiado

Após cerca de 16 horas de espera em área de difícil acesso, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, finalmente recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate no vulcão Rinjani, na Indonésia. A operação, que mobilizou montanhistas locais, foi confirmada ao G1 pela família neste sábado (21).

Segundo a irmã da jovem, Mariana Marins, os socorristas conseguiram entregar comida e água, e relataram que ela está consciente e estabilizada. A operação para retirá-la do local, no entanto, foi adiada devido à neblina densa e à escuridão, e será retomada na manhã de domingo (22), já noite de sábado no Brasil.