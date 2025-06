Balão com 22 pessoas pega fogo em SC; há mortos e feridos; VÍDEO

Um balão pegou fogo durante passeio e caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, cidade conhecida pelos voos turísticos de balonismo. O governador Jorginho Mello (PL) informou nas redes sociais que pelo menos oito pessoas morreram. Há também feridos, mas o número total de vítimas ainda não foi divulgado.

Leia mais: Balão com 35 passageiros cai no interior de SP; uma vítima morre

O balão transportava 22 pessoas, de acordo com as primeiras informações das autoridades. A queda foi registrada por moradores que filmaram o momento em que a aeronave, já em chamas, despencava do céu. O cesto chegou a se soltar antes de atingir o solo.