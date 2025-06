Homem 'fisga' filhotinho de onça e o ajuda a cruzar rio; VÍDEO

O empresário Vanderlei da Silva Rosa voltou de uma pescaria no Pantanal com uma história que, embora pareça exagero de pescador, foi registrada em vídeo: ele e um amigo ajudaram a salvar um filhote de onça-pintada que havia se perdido da mãe e do irmão no meio do rio.

O caso aconteceu na região onde os rios Miranda e Paraguai se encontram, em Mato Grosso do Sul. Ao voltarem de barco, os pescadores avistaram uma onça adulta com dois filhotes na margem. Um deles, no entanto, acabou indo na direção contrária, sendo levado pela correnteza.