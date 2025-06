Lava de 300 metros após vulcão entrar em erupção no Havaí; VÍDEO

O vulcão Kilauea, localizado na Ilha Grande do Havaí, entrou novamente em erupção nas primeiras horas da sexta-feira (20), lançando jatos de lava a impressionantes 300 metros de altura, o equivalente a um prédio de 100 andares. A informação foi confirmada pelo Observatório Vulcanológico do Havaí, ligado ao Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A erupção ocorre no interior da cratera Halema?uma?u, localizada na caldeira do Kilauea, dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. A fase atual da atividade foi batizada de "Episódio 26" e teve início por volta das 2h (horário local), com fontes de lava intensas e fluxos se espalhando por áreas remotas da cratera, sem atingir regiões habitadas.