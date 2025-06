Autista era mantido em jaula com fezes e pote de comida; VÍDEO

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada sentada em um colchão sujo, cercado por fezes, com uma corda ao lado, um pote com comida, uma garrafa de água e sem acesso adequado a higiene ou cuidados. O jovem apresentava sinais de negligência e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Um casal foi preso em flagrante em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, suspeito de manter o próprio filho, um jovem autista de 19 anos, em condições degradantes dentro de uma garagem trancada com madeiras e correntes. O local funcionava como uma espécie de cela improvisada.

Os suspeitos, um homem de 71 anos e uma mulher de 54, foram autuados por tortura, sequestro e cárcere privado. Eles foram levados para a delegacia do município, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar por quanto tempo o jovem era mantido nesse estado e as circunstâncias que levaram ao crime.