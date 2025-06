Inverno com frio de verdade começa hoje à noite no Hemisfério Sul

Pantera também alerta para outra característica do inverno paulista: a amplitude térmica, com grande diferença entre as temperaturas mínima e máxima no decorrer do mesmo dia.

"No inverno é comum a passagem de frentes frias associadas a massas de ar frio e a ocorrência de recordes de temperatura mínima. É comum também eventos de 'estiagem', com períodos prolongados sem chuva e temperaturas mais elevadas e, por isso, são observados dias com grande amplitude térmica", comenta Pantera. "Ainda podem ocorrer a formação de nevoeiros e geadas em locais mais elevados e a inversão térmica, que é quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma mais fria."