Congresso retoma pensão vitalícia a crianças com microcefalia

O Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira (17) um veto do presidente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e restabeleceu o texto do projeto de lei que prevê indenização por danos morais a crianças com microcefalia, além de pensão vitalícia no valor do teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Com a derrubada do veto, pessoas com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika devem receber uma indenização única de R$ 50 mil e uma pensão mensal no valor máximo pago pelo INSS, que neste ano é de R$ 8.157,41.

Associações de famílias afirmam que há 1.589 crianças com a SCZ (Síndrome Congênita do Zika), boa parte delas com 8 e 9 anos de idade.

A derrubada do veto encerra um périplo feito sobretudo por mães de crianças com microcefalia, que foram reiteradas vezes a Brasília para sensibilizar parlamentares e integrantes do governo federal.