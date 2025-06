Suspeito de matar Marcelle no Rio e dar corpo a pitbulls é preso

O chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, conhecido como “Xau”, foi preso na noite dessa segunda-feira (16) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeito de matar a jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, na Zona Norte do Rio. A captura foi feita em uma ação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Leia mais: Quem é o vendedor de yakisoba que matou e jogou corpo aos cães

Marcelle desapareceu na madrugada de 12 de junho. Dias depois, amigas da vítima encontraram seu corpo numa casa em obras na Pavuna, pertencente ao suspeito. Elas relataram à polícia que o cadáver já estava sendo devorado por cães. A jovem foi sepultada ontem.