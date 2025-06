Irã pede mediação de EUA para cessar-fogo com Israel

Reprodução/Times Of India

A movimentação diplomática ocorre em meio à intensificação dos confrontos entre Irã e Israel desde os bombardeios surpresa das Forças de Defesa de Israel contra instalações nucleares e militares iranianas. Washington tem sido pressionado pelos aliados árabes a conter a escalada do conflito, que ameaça a estabilidade da região e os mercados globais de energia.

O Irã solicitou a países do Golfo Pérsico, como Qatar, Omã e Arábia Saudita, que pressionem os Estados Unidos a intervir no conflito com Israel e atuem pela instauração de um cessar-fogo imediato. A proposta, segundo fontes regionais ouvidas pela agência Reuters, prevê que Teerã aceite retomar as negociações sobre seu programa nuclear caso os ataques israelenses sejam interrompidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que Teerã deve buscar o diálogo “antes que seja tarde demais”. Ele indicou que o Irã está disposto a discutir a redução das hostilidades e ressaltou que o país “não está vencendo essa guerra”.

Segundo diplomatas da região, Omã está redigindo uma proposta de cessar-fogo que incluiria a suspensão temporária do enriquecimento de urânio por parte do Irã, sob inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em troca do reconhecimento dos direitos nucleares pacíficos iranianos e o fim de sanções.

Ainda de acordo com autoridades iranianas, o país não pretende negociar enquanto for alvo de ataques. Israel, por sua vez, sinalizou que pode continuar com a ofensiva por mais duas ou três semanas, dependendo das decisões políticas internas. Um oficial israelense afirmou que o objetivo da campanha é danificar suficientemente o programa nuclear iraniano a ponto de forçar um novo acordo diplomático.