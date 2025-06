Israel e Irã escalam guerra com ataque; número de mortos aumenta

O premiê Binyamin Netanyahu afirmou nesta segunda que está "rumando aos objetivos", apesar de relatos da agência nuclear da ONU de que não houve danos às estruturas subterrâneas da principal central iraniana alvejada por Tel Aviv.

Netanyahu diz que não tem intenção de derrubar o regime, embora afirme que esse seria um efeito colateral salutar da guerra. Por isso atacou a cúpula militar do Irã de saída, e sistematicamente avançou sobre defesas antiaéreas, sistemas de lançamento balísticos e o programa nuclear. A eficácia dessa tática ainda precisa ser provada: há muita bruma de guerra encobrindo os fatos nesse momento.

O analista iraniano baseado nos EUA Trita Parsi disse, por e-mail à reportagem, que Israel parece ter subestimado a capacidade de reação do Irã. "Eles se reagruparam rapidamente", disse, em relação aos ataques.

Para ele, pesquisador do conservador Quincy Institute (Washington), o fator central para o futuro do conflito é o presidente americano, Donald Trump. "Ou ele entra na guerra, ou acaba com ela", afirmou, acerca dos relatos de que Israel pediu a intervenção americana.

Trump tem tentado se manter à distância, dizendo que está trabalhando pela paz, mas reiterando apoio a Israel. Reportagem do The Wall Street Journal nesta segunda afirma que os iranianos enviaram sinais, por meio de intermediários árabes, e que querem um fim do conflito e da volta de negociações sobre seu programa nuclear com os EUA.

Enquanto isso, o Estado judeu ampliou o escopo de sua ação militar. Após estabelecer o que chama de corredor seguro para ataques do oeste do rival até a capital, agora os israelenses atacam alvos rumo à fronteira leste do país.