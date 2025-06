Palmeiras martela no fim, mas para em goleiro e empata com Porto

O Palmeiras apertou no final de cada tempo, mas não saiu do 0 a 0 com o Porto, neste domingo (15), no MetLife Stadium, pela primeira rodada do grupo A do Mundial de Clubes.

O Palmeiras viu o goleiro Cláudio Ramos brilhar em duas blitz. A equipe brasileira pressionou no final de cada tempo, mas o rival fez milagres em chutes de Estêvão e Maurício na etapa inicial, e Murilo no final do duelo. Mesmo assim com o brilho do português, Estêvão foi eleito o melhor em campo.

Weverton fez boas defesas nas chegadas do Porto. A principal delas em um chute colocado de Fábio Vieira na etapa final.