Manifestantes participam de 'Marcha Global para Gaza' em SP

No ato, parlamentares e ativistas defenderam um cessar-fogo na região, fim do conflito e que o governo brasileiro rompa as relações comerciais com o governo de Benjamin Netanyahu.

A ativista Soraya Misleh, de origem palestina, participa das mobilizações contra o conflito desde os primeiros atos e considerou a manifestação de hoje histórica, de construção mais ampla e unindo a comunidade árabe palestina no Brasil, partidos e movimentos.

“As vozes palestinas e o apelo do povo palestino pedem por isolamento internacional aos moldes do que foi feito em relação ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Neste momento, nós estamos vivendo um holocausto na Palestina, em Gaza, e um bloqueio muito criminoso em que Israel busca a solução final na contínua Nakba, catástrofe que já dura mais de 77 anos”, disse a ativista.

O pesquisador criativo Cauê Teles, e o filho Guido, de 8 anos, acompanharam o ato. "A gente está vindo aqui para poder demandar que o nosso governo rompa as relações com Israel, como vários outros governos já estão fazendo, como a Colômbia, porque a gente não pode continuar apoiando o Estado colonial, que está fazendo um genocídio”, disse o pesquisador. Já o pequeno Guido acha importante protestar, pois crianças têm sido as principais vítimas das bombas israelenses.