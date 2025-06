Israel atinge refinarias do Irã; combustível pode ficar mais caro

Durante o sábado, Israel atacou duas estruturas críticas de petróleo e gás do Irã. Neste domingo, imagens mostram instalações ainda em chamas devido aos danos. Dada a importância do país na região no segmento de energia fóssil, o preço global de combustíveis pode ser abalado no mundo todo.

Depósito de combustível e refinaria de petróleo, ambos em Teerã, foram atingidos. O Ministério do Petróleo do Irã admitiu que alvos foram atingidos por Israel para a mídia estatal do país. As informações são da rede Al Jazeera.

A instalação de armazenamento de petróleo Shahran é responsável por abastecer a capital com combustível para veículos, avião e diesel. Ela tem capacidade de 260 milhões de litros, distribuídos em 11 tanques, e é o maior depósito de combustível de Teerã, capital do país.