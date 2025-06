Time de Calderano vence a liga alemã e azeda despedida de lenda

A derrota é ainda mais dolorosa porque sua equipe também perdeu, no início do mês, a final da Champions League para o Saarbrücken, clube que na próxima temporada terá entre os seus atletas Fan Zhendong, atual campeão olímpico. O chinês surpreendeu os fãs após Paris ao anunciar que não disputaria mais eventos do WTT e deu a entender que se aposentaria, mas retornou à liga chinesa e agora assinou com o time alemão.

A taça da Bundesliga marca ainda as despedidas de Calderano e Gauzy do Ochsenhausen. O brasileiro sai depois de nove temporadas em duas passagens, e o francês, após 12 anos no clube --ele vai voltar ao seu país, hoje dominado pelos irmãos Felix, 18, e Alexis Lebrun, 21. Já Calderano ainda não definiu seus planos pós-Ochsenhausen, com a possibilidade de se dedicar apenas aos eventos internacionais do WTT.

A equipe alemã ainda contará com um brasileiro, o paulista Leonardo Iizuka, 19, que também participou da campanha do título, ainda que não tenha jogado a final. Ele e o português Tiago Abiodun completam o time.