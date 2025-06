Defesa de Braga Netto quer investigação de perfil atribuído a Cid

A defesa do general Walter Braga Netto pediu para o STF (Supremo Tribunal Federal) investigar informações do perfil do Instagram @gabrielar702, atribuído ao tenente-coronel Mauro Cid, entre 1º de maio de 2023 até 13 de junho de 2025.

Cid estaria conversando com envolvidos nas investigações do 8 de Janeiro. Reportagem da revista Veja publicada na quinta (12) mostrou mensagens entre o perfil do Instagram @gabrielar702 e alguém próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre 29 de janeiro e 8 março de 2024.

Caso o perfil seja de Mauro Cid, o uso dele violaria o acordo do delator na Justiça. A delação premiada do tenente-coronel inclui sigilo sobre as informações prestadas, não ter contato com outros investigados e não usar mídias sociais. Nas mensagens publicadas pela revista, o delator diz o que contou à Polícia Federal e cita pressões no inquérito.