Arroz com linguiça

Ingredientes

300 g de linguiça fresca

400 g de arroz

2 cebolas médias

2 tomates grandes

1 colher (sopa) de extrato de tomate

2 dentes de alho

1 pimentão vermelho

3 colheres de óleo

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de páprica defumada

1/4 de colher (chá) de urucum

1/4 de colher (chá) de pimenta calabresa

pimenta do reino moída na hora (a gosto)

2 folhas de louro

sal a gosto

salsinha fresca

A linguiça é o mais antigo embutido da humanidade e os romanos se consideravam pioneiros na sua difusão pelo mundo, antes mesmo do nascimento de Cristo. De Roma ela ganhou o mundo através dos soldados dos exércitos dos césares que a levavam entre alimentos não perecíveis porque bastante condimentados. Com o passar do tempo linguiças de vários tipos foram criadas de acordo com as características das regiões onde eram manualmente produzidas.

Imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no final do século XIX trouxeram suas receitas e as replicaram no Sul onde se instalaram. Já não eram as originais, porque faltavam por aqui ingredientes que só na Bota seriam encontrados. Mas, criativos, eles deram vazão à sua expertise com as carnes de porco picadas e os temperos de que dispunham. Assim se fizeram conhecidos através de grande variedade de linguiças, uma delas a calabresa.