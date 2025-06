Policial mantinha a tecla Z apertada para fingir que trabalhava

Liam Reakes, que atuava na cidade de Yeovil, no condado de Somerset, usou o truque entre junho e setembro de 2024. A técnica consistia em abrir um documento em branco e deixar um peso sobre a tecla, simulando atividade constante no sistema, como se estivesse digitando sem parar. O resultado foram mais de 100 horas de expediente “fantasma” detectadas.

Um policial britânico foi oficialmente banido de atuar na polícia após ser flagrado mantendo a tecla "Z" do notebook pressionada por horas a fio.

A farsa só foi descoberta após uma auditoria interna identificar que o número de toques no teclado do agente "zerava" qualquer parâmetro razoável. A suspeita se confirmou e, apesar de Reakes já ter pedido demissão, foi considerado culpado por má conduta grave e agora está proibido de voltar a trabalhar em qualquer força policial do Reino Unido.

O policial não compareceu à audiência disciplinar, mas admitiu o uso da tecla "Z" por longos períodos. Ele, no entanto, negou que fosse para parecer produtivo.

De acordo com a chefe do departamento de padrões profissionais da polícia de Avon e Somerset, detetive-superintendente Larisa Hunt, “ele não apenas traiu a confiança da população que jurou proteger, mas também prejudicou colegas que enfrentam grandes cargas de trabalho”.