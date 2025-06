Empresária é morta com tiro no peito na frente do filho pequeno

A empresária de 35 anos Daniela Ghizi de Jesus, conhecida em Criciúma (SC) por trabalhar com estética, foi morta com um tiro no peito na noite de segunda-feira (9), dentro do apartamento em que vivia. O crime aconteceu diante do filho dela, de seis anos, que não se feriu. A informação é do Metrópoles.

O principal suspeito do feminicídio é seu ex-companheiro, que foi encontrado no mesmo imóvel com um disparo na cabeça e morreu horas depois no hospital.