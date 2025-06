Dirigente do Lyon é encontrado esfaqueado e inconsciente em casa

Daniel Congré, 40, ex-jogador do Montpellier e nesta terça-feira (10) coordenador esportivo do Lyon, foi encontrado gravemente ferido em casa nesta segunda-feira (9), com uma facada no peito. O estado de saúde do dirigente, de acordo com o jornal Le Parisien, é estável.

O ex-jogador foi socorrido em casa por bombeiros e uma equipe médica. Na sequência, Congré foi encaminhado ao Hospital Universitário de Montpellier