Defesa Civil emite alerta severo para SP devido a chuva forte

Quais são os dois tipos de alertas?

Alerta Extremo -é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. Neste caso, a mensagem acionará a vibração do aparelho e um sinal sonoro, semelhante a uma sirene, ainda que o celular esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. A tela congelará com a mensagem e ela só desaparecerá se o usuário a fechar.

Alerta Severo -indica a necessidade de medidas de proteção. Neste caso, o sinal sonoro será um "beep" similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. A tela também congelará e a mensagem só desaparecerá se o usuário a fechar.

O que fazer quando recebo um alerta severo ou extremo?

Quando a Defesa Civil envia o alerta, seja severo ou extremo, a própria mensagem já esclarecerá qual é o risco iminente e qual ação precisa ser tomada pelo morador. Em caso de chuva, normalmente é avisado para o cidadão evitar áreas de alagamentos. Em risco iminente de deslizamento de terra, o texto pode pedir para ele deixar a casa e se dirigir para outro local seguro. A ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.