Estudante morre após comer bolo de remetente desconhecido

A Polícia Civil investiga a morte de Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, no último domingo (1º) em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A jovem passou mal após comer um bolo entregue em sua casa junto com um bilhete sem autoria informada.

Segundo a investigação, uma adolescente da mesma idade foi identificada como responsável pelo envio do doce, entregue por um motoboy no sábado (31). Pouco após consumir o bolo, Ana Luiza teve mal-estar e foi levada ao hospital particular, onde recebeu diagnóstico de intoxicação alimentar.