A partir do dia 16: Saiba como vai funcionar o Pix automático

Banco Central lança Pix Automático; funcionalidade começa a operar em 16 de junho

O Banco Central do Brasil (BC) anunciou que fará o lançamento oficial do Pix Automático no próximo dia 4 de junho, em um evento em São Paulo. A nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos começará a operar efetivamente no país a partir de 16 de junho, oferecendo uma solução prática e segura para o pagamento automático de contas recorrentes.

Leia mais: Pix parcelado deve ser lançado em setembro, diz Banco Central

De acordo com o BC, o evento de lançamento terá início às 9h30, com a presença do presidente da instituição, Gabriel Galípolo, além dos diretores Renato Gomes (Organização do Sistema Financeiro e de Resolução) e Gilneu Vivan (Regulação). Também participam representantes da Zetta, parceira no evento, e de diversas empresas do setor financeiro, que integrarão painéis sobre o uso do Pix Automático em negócios.