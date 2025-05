Crocodilo arrasta e mata menino que buscava bola no rio; VÍDEO

Muhammad Syahputra Almanda brincava com amigos próximo à vila onde morava, quando correu atrás da bola que rolou até o rio. Ao se abaixar para pegá-la, foi surpreendido e arrastado pelo enorme réptil, diante do olhar desesperado dos colegas.

Um menino de 13 anos morreu após ser atacado por um crocodilo de 4 metros enquanto tentava recuperar uma bola de futebol que caiu num rio na Indonésia. O acidente aconteceu no último sábado (24), na província de Jambi.

De acordo com a polícia local, Muhammad havia pedido que um amigo jogasse a bola na água e, logo depois, pulou no rio. "Ele não voltou à superfície", relataram as autoridades. Testemunhas viram o garoto abocanhado pelo crocodilo e ouvido gritos de pavor.

Moradores acionaram os serviços de emergência, que avistaram o animal ainda com o corpo da vítima, antes de desaparecer sob a água. Equipes de resgate vasculharam a área com barcos e localizaram o corpo de Muhammad boiando de bruços.

Segundo o porta-voz da polícia de Tanjung Jabung Leste, AKP Editasrif, "tudo começou quando o menino e os amigos estavam brincando perto do rio. Ele pulou na água para buscar a bola e não voltou."