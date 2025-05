Saiba quem eram os espiões russos e que nomes usaram; Rússia nega

Por anos, o Brasil serviu como ponto de partida para a elite da espionagem russa, segundo uma reportagem do jornal "The New York Times". Em silêncio, agentes do Kremlin apagaram o passado soviético e assumiram nomes, documentos e profissões brasileiros. Fingiam ser empreendedores, modelos, acadêmicos, casais apaixonados. Abriram empresas, construíram vínculos e viveram entre a população - até desaparecerem, quase sempre, antes que fossem desmascarados.

A investigação da Polícia Federal, batizada de Operação Leste, já identificou pelo menos nove agentes russos com identidades brasileiras falsas. Apenas um está preso. Os demais escaparam, a maioria para países como Uruguai, Portugal e Namíbia. Confira os nomes brasileiros que nunca existiram - e os rostos por trás da farsa.

Victor Muller Ferreira

Nome verdadeiro: Sergey Vladimir Cherkasov

Descoberto em: abril de 2022

Primeiro a ser desmascarado pela PF após alerta da CIA. Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional, na Holanda, usando identidade brasileira. Tinha documentos autênticos: passaporte, título de eleitor e certificado militar. Foi preso no Brasil por falsidade ideológica e segue detido em Brasília.

Gerhard Daniel Campos Wittich

Nome verdadeiro: Artem Shmyrev

Descoberto em: dezembro de 2022

Empresário do ramo de impressão 3D no Rio, vivia com uma brasileira e tinha rotina comum. Após monitoramento da PF, fugiu do Brasil dias antes da emissão do mandado de prisão. Deixou para trás R$ 60 mil em espécie, equipamentos eletrônicos e mensagens trocadas com a esposa russa, também agente.

Eric Lopes