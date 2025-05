Presidente de comissão da OAB invade casa e agride 3 irmãs

A advogada Daline Bueno Fernandes, de 36 anos, foi detida no sábado (17) em Sinop (MT) após invadir uma casa e agredir três irmãs. Ela ocupa a presidência da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município, informou o G1.

De acordo com o relato à Polícia Militar, obtido pelo G1, a advogada atacou não apenas a mulher traída, mas também as duas irmãs dela, que estavam na casa. O marido de Daline teria segurado as vítimas enquanto ela desferia os golpes. Ainda segundo a ocorrência, objetos foram quebrados, uma das mulheres teve as roupas rasgadas e houve tentativa de agressão com pedaços de vidro. A suspeita também arrancou fios de cabelo das vítimas com as mãos.

Após a denúncia, Daline e o companheiro foram levados à delegacia, e passariam por audiência de custódia. A OAB ainda não se manifestou sobre o caso até a publicação desta reportagem.