Motorista ajuda cadeirante e mulher reclama de atraso; VÍDEO

As imagens, que não indicam data nem local exato do ocorrido, mostram o cadeirante em silêncio, visivelmente constrangido. A reação da mulher gerou críticas imediatas. “Cadê os passageiros para defender o motorista e o senhor cadeirante?”, questionou um internauta. Outro comentou: “Pegava um Uber já que queria rapidez. Agora não pode parar pra ajudar uma pessoa que precisa?”.

Um vídeo divulgado pelo portal Realengo, do Rio de Janeiro, causou forte repercussão nas redes sociais ao mostrar uma passageira reclamando da parada de um ônibus municipal para embarcar um cadeirante. O motorista realiza o procedimento com paciência e educação, abaixando a rampa de acessibilidade, enquanto a mulher, que se identifica como mãe de dois estudantes, grita dizendo que a espera faria seus filhos chegarem atrasados à escola.

A atitude da passageira diante das crianças também foi alvo de indignação. “O que mais me incomoda além do óbvio é que ela tá fazendo essa vergonha na frente das crianças”, escreveu uma usuária. Muitos internautas também elogiaram o motorista pela postura respeitosa, enquanto pediram apuração do caso. “Constrangimento para o cadeirante e para o motorista, isso deveria ser averiguado com mais detalhes”, disse um comentário.