Bolsonaro faz dura crítica à fala sobre bolsonaristas 'na vala'

“A verdadeira ameaça à democracia não está em frases de WhatsApp, mas nos discursos impunes de autoridades que flertam com a barbárie”, escreveu.

Pedido de desculpa

Horas depois, o baiano pediu desculpas pela fala, que segundo ele, teria sido descontextualizada.

“O contexto da minha fala foi o momento em que eu avaliava a comparação entre o governo anterior e o do presidente Lula. No sábado (3), quando eu estava em Brejões (BA), recebi uma ligação do presidente Lula perguntando: ‘e as chuvas, governador Jerônimo? Precisa de ajuda?’. Eu comecei a fazer a comparação, entendendo que é muito diferente ser governador com um presidente como o Lula. Estava contextualizando como é difícil ter um presidente que fechou as portas e ficava sorrindo, imitando as pessoas em situação de falta de ar”, declarou Jerônimo.