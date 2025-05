Países celebram 80 anos do Dia da Libertação na II Guerra; VÍDEO

O mundo celebra nesta segunda-feira (6) os 80 anos da libertação da Europa pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, um marco do colapso do regime nazista e do fim da ocupação alemã em boa parte do continente. A data é lembrada com homenagens, atos simbólicos e eventos oficiais nos principais países envolvidos no conflito, como França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Holanda e também no Brasil — todos aliados na luta contra as potências do Eixo.

No Reino Unido, as comemorações do Dia da Vitória na Europa (VE Day) começaram com uma impressionante procissão militar que partiu de Parliament Square e seguiu pela tradicional rota de Whitehall e The Mall, encerrando-se no Queen Victoria Memorial, diante do Palácio de Buckingham. A cerimônia, repleta de pompa, teve a participação de regimentos da Household Division e da King’s Troop Royal Horse Artillery, que exibiram algumas das mais tradicionais práticas cerimoniais das Forças Armadas britânicas. Aviões militares sobrevoaram a região central de Londres, incluindo o Palácio de Buckingham. Grupos de jovens também participaram, reforçando o compromisso com a preservação da memória e a importância da transmissão desse legado entre gerações.