Indústria brasileira quase estagnou em abril, aponta índice

A indústria brasileira perdeu fôlego em abril e se aproximou da estagnação, segundo pesquisa divulgada pela S&P Global. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) caiu de 51,8 em março para 50,3 no mês seguinte, o menor nível desde dezembro de 2023. O indicador flerta com a marca de 50 pontos, que separa expansão de retração da atividade.

Pollyanna acrescentou que a indústria enfrenta pressões significativas, com instabilidade no comércio internacional, tensões políticas e elevado custo de crédito.

A pesquisa aponta que a demanda interna e externa enfraqueceu. As exportações, por exemplo, recuaram pela quinta vez em seis meses, com destaque para a retração de pedidos vindos do Mercosul e dos Estados Unidos. Contribui para esse cenário a política tarifária adotada por Washington, especialmente após o anúncio de novas tarifas em 2 de abril, apelidadas pelo presidente norte-americano Donald Trump de “Dia da Libertação”.

Embora a produção industrial brasileira tenha registrado em abril seu terceiro mês seguido de crescimento, a taxa foi a mais fraca do período, limitada por cancelamentos de pedidos, queda nas vendas e dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Setores como o de bens de consumo e intermediários registraram retração, enquanto o segmento de bens de capital ainda sustentou algum avanço.