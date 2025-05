Creme

600 ml de creme de leite fresco

400 ml de leite integral

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 pacote de gelatina incolor

1 colher (café) de baunilha

Calda

4 xícaras de jabuticabas

Água para cobrir

1 xícara de açúcar cristal

Ganhei de minha irmã uma tigela de jabuticabas do tipo sabará e depois de me deliciar com algumas resolvi fazer uma geleia. No meio do caminho mudei de ideia e estacionei no ponto de calda porque diante de tão bela cor me bateu a vontade de preparar uma panacota, sobremesa italiana perfeita para quem aprecia sabores delicados, texturas cremosas, toques refinados. É a aliança da simplicidade com a sofisticação.