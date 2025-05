Lupi deve entregar o cargo hoje, dizem auxiliares do governo

Segundo ao menos dois auxiliares do governo, Lupi pode deixar o cargo ainda nesta sexta (2). O ministro e o presidente devem se encontrar daqui a pouco no Planalto. O ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) é cotado para assumir o ministério, como informou a coluna Painel.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dão como iminente a queda do ministro Carlos Lupi (Previdência). Apesar da ausência de provas de sua participação no esquema de descontos ilegais de aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), prevaleceu a ideia de que ele não tomou providências para deter o problema e também não reagiu como deveria após a explosão do caso.

Segundo um interlocutor do ministro, o chefe da Previdência está "muito desconfortável" desde o anúncio da escolha do novo presidente do INSS, da qual ele não participou.

Interlocutores do presidente fazem questão de lembrar que o esquema foi instalado em governos anteriores. Frisam ainda que as investigações foram iniciadas na gestão de Lula, incluindo agora a escolha de um novo presidente do INSS com perfil de "xerife". O procurador Gilberto Waller Júnior foi escolhido para chefiar o instituto.

Segundo a investigação da PF e da CGU (Controladoria-Geral da União), descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS ganharam força a partir de 2019, no mandato do então presidente Jair Bolsonaro (PL), e atingiu a casa dos bilhões a partir de 2023, no terceiro mandato do presidente Lula. O aumento atípico nos últimos anos -com movimentações no Congresso que impediram regras mais duras para esses débitos- chamou a atenção.