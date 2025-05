Chaminé que indicará novo papa é instalada; VÍDEO

O Vaticano iniciou oficialmente os preparativos para o conclave que escolherá o novo papa a partir de 7 de maio, com a instalação da tradicional chaminé na Capela Sistina, símbolo central do anúncio da eleição papal.

Com a fixação da emblemática chaminé sobre a Capela Sistina, o Vaticano deu início aos ritos que antecedem o conclave, processo que reunirá cardeais de todo o mundo para eleger o novo papa. O dispositivo será o responsável por emitir as fumaças preta e branca, indicando, respectivamente, votações inconclusas ou a escolha do novo pontífice.