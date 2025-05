Polícia prende um dos maiores revendedores de anabolizantes do RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (30), um homem apontado como um dos maiores revendedores de anabolizantes do estado. Segundo as investigações, ele liderava uma quadrilha especializada na importação e distribuição de substâncias proibidas para diversos estados brasileiros.

O suspeito foi detido por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) dentro de uma agência dos Correios, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, o grupo recebia remessas ilegais vindas do Paraguai e do México, que eram revendidas para cidades do Rio e de estados como São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Paraná e Maranhão.