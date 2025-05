Justiça suspende compra de 15 mil coletes balísticos da PMESP

"A vedação não parece comportar qualquer critério técnico", escreveu o juiz Koyama. Para ele, as exigências "não parecem senão restringir o acesso de fornecedores, em especial nacionais, à pretensa ampla concorrência que se esperaria de um certame internacional".

Com base nos documentos apresentados pela empresa, o juiz também ressalta que a norma exigida está em fase de transição e será substituída em breve por outra. A certificação de coletes com base na norma NIJ 0101.06 não é mais realizada desde fevereiro do ano passado.

A empresa vencedora da licitação que foi suspensa, a Protecop, chegou a reprovar num teste balístico após um dos coletes ser perfurado por um disparo de arma de fogo. O Centro de Material Bélico da PM, que coordenou a licitação, permitiu que outro teste fosse realizado com uma nova amostra e só então a empresa foi aprovada. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S.Paulo.