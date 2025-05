Uma das maiores vozes do Brasil, Nana Caymmi morre aos 84 anos

A cantora Nana Caymmi, referência na música popular brasileira e dona de uma das vozes mais emocionantes do país, morreu nesta quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Internada desde agosto do ano passado na Casa de Saúde São José, em Botafogo, a artista tratava uma arritmia cardíaca e enfrentava um delicado quadro de saúde.

Filha de Dorival Caymmi e Stella Maris, Nana nasceu em 29 de abril de 1941 e cresceu imersa no universo musical. Sua estreia veio ainda criança, ao lado do pai, na canção “Acalanto”. Ao longo das décadas, construiu uma trajetória sólida e coerente, marcada por interpretações profundas e colaborações com nomes como Tom Jobim, Milton Nascimento, Vinicius de Moraes e Roberto Carlos.