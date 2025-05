5 pessoas morrem em colisão frontal na BR-116, no Ceará

A colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou cinco pessoas na BR-116, no município de Cascavel, interior do Ceará, na tarde da última quarta-feira (30). O acidente aconteceu na altura do km 82 da rodovia, provocando comoção em Jaguaretama, cidade de origem das vítimas, informou o G1.

Leia mais: Socorristas e paciente morrem em colisão com ambulância

Entre os mortos estão a enfermeira Francisca Damirys Borges Santiago, de 31 anos, e sua mãe, Francisca da Conceição Borges, de 67 anos. As duas viajavam no carro no momento do impacto e não resistiram aos ferimentos. Francisca Damirys era viúva e deixa um filho. Já a mãe foi servidora pública e também atuou como enfermeira no município.