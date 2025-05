Inundações colocam quase 120 cidades da Bahia sob alerta

Leia mais : Chuvas raríssimas alagam deserto do Saara; VÍDEO

As fortes chuvas que atingem parte da Bahia nos últimos dias deixaram ruas alagadas, casas inundadas e causaram deslizamentos de terra, deixando em alerta 117 dos 417 municípios do estado.

O órgão federal alerta para a possibilidade de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupção do fornecimento de energia.

A região sul do estado foi uma das mais atingidas pelos temporais nos últimos dias, com estragos em cidades como Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

Em Porto Seguro, foram registrados alagamentos da estrada da Balsa, que dá acesso ao distrito de Arraial D'Ajuda, na rua do Telégrafo, e em alguns pontos do centro da cidade. Também houve deslizamentos no bairro Parque Ecológico, além de quedas de árvores.