Mortes pela polícia em SP caem em 2025

Um total de 163 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do estado de São Paulo nos três primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quarta-feira (30).

Isso representa uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, quando intervenções policiais deixaram 219 pessoas mortas. Apesar dessa redução, o patamar da letalidade policial é mais alto do que nos anos de 2022 e 2023 -respectivamente, o último de João Doria (sem partido) à frente do governo paulista e o primeiro de Tarcísio.

A maior parte das mortes ocorreu em casos em que policiais militares estavam em serviço -eles foram responsáveis por 131 das 163 mortes, ou oito em cada dez mortes no trimestre. Em seguida estão as ocorrências envolvendo PMs de folga, que deixaram 27 mortos, ou 16%.