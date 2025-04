Em jogo de golaços, Barcelona busca empate e deixa disputa aberta

Mesmo jogando fora de casa, a Inter chegou a abrir 2 a 0, com um começo avassalador. Primeiro, abriu o placar aos 33 segundos, com um gol de letra anotado por Thuram. Depois, ampliou sua vantagem aos 21, quando Dumfries fez de voleio.

Em um duelo com finalização de letra, gol de voleio, fila entre os zagueiros e chute forte de fora da área, o placar de 3 a 3 acabou sendo melhor para o time espanhol.

Lamine Yamal, pelo Barcelona, e Denzel Dumfries, pela Inter de Milão, fizeram do primeiro confronto entre as duas equipes pela semifinal da Champions League um embate de golaços.

O Barcelona, contudo, teve frieza para lidar com a situação e contou com uma noite inspirada de Yamal. O jovem craque infernizou a defesa italiana. Três minutos após o segundo gol da Inter, o espanhol descontou depois de fazer fila na defesa italiana. Antes do intervalo, aos 38, Ferran Torres deixou tudo igual.

Na etapa final, os visitantes surpreenderam novamente e marcaram o terceiro gol. Em dia de artilheiro, o lateral Dumfries aproveitou escanteio para fazer seu segundo na partida, aos 18.

A vantagem, desta vez, durou pouco. Dois minutos depois, também após uma cobrança de escanteio, o brasileiro Raphinha finalizou forte, de fora da área, e viu a bola morrer no fundo da rede depois de bater na trave e voltar nas costas do goleiro Sommer.