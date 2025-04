PP tem queda de braço com Milton Leite (União) em SP

"Um dos critérios é o consenso dos diretórios estaduais. Caso não exista consenso, as questões serão decididas pela Executiva Nacional."

Antonio Rueda, presidente do União Brasil, negou que o controle da federação no estado ficaria com Neves e confirmou as informações repassadas por Leite. A reportagem não conseguiu contato com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP.

O União Brasil tem mais representação parlamentar do que o PP entre os paulistas. A bancada estadual do partido na Câmara dos Deputados tem sete assentos, contra cinco do PP. No caso da Assembleia Legislativa, são nove cadeiras para o União e três para o PP.