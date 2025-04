Homem tenta socorrer feridos e tem carro roubado por um deles

Um motorista de 48 anos teve seu carro furtado na noite de domingo (27) após parar para prestar socorro a vítimas de um capotamento na BR-153, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o autor do furto é uma das pessoas envolvidas no acidente.

A ocorrência foi registrada no trecho da rodovia na altura do km 67, sentido Onda Verde. O motorista contou à polícia que trafegava pela via quando viu um carro capotado e parou para ajudar. Enquanto conversava com dois ocupantes do veículo, um terceiro homem, que estava desacordado ao volante, recuperou a consciência, entrou no carro do socorrista e fugiu.