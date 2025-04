Inércia de ministro travou investigação sobre fraude bilionária

Apesar de os recursos terem prioridade regimental, Cedraz retirou o caso da pauta do plenário em ao menos cinco ocasiões. Os embargos foram apresentados ainda em junho de 2024, logo após o TCU conceder liminar suspendendo novos descontos nas aposentadorias. No entanto, os débitos que já vinham sendo feitos, somando cerca de R$ 3 bilhões por ano, continuaram a ser cobrados.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz segurou por quase um ano o julgamento de recursos apresentados por entidades suspeitas de fraudar aposentados do INSS com descontos indevidos. A morosidade beneficiou as associações, alvos recentes da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que apura um rombo de R$ 6 bilhões na Previdência. A informação é do portal Metrópoles.

As manobras do ministro chamaram atenção de auditores e outros ministros da corte. Curiosamente, após questionamentos da imprensa, Cedraz pautou o caso para julgamento nesta quarta-feira (30), menos de duas horas após ser procurado pela reportagem do Metrópoles.

Entre as entidades investigadas estão a APDAP Prev e a Universo Associação, que, segundo a PF, fraudaram milhares de filiações para cobrar mensalidades de aposentados sem consentimento — entre R$ 45 e R$ 77 mensais — antes mesmo do crédito do benefício. O esquema foi revelado pelo Metrópoles, com base em dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.

A omissão do TCU somou-se à falta de resposta firme do próprio INSS, criticada pelo relator Cedraz no voto da liminar. Mesmo assim, o ministro optou por não julgar os recursos durante quase um ano.