Centro-direita se uniria em torno de Tarcísio, diz Kassab

O presidente nacional do PSD e secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira (29) que a centro-direita não lançará outra candidatura à Presidência caso Tarcísio de Freitas (Republicanos) decida disputar o Palácio do Planalto.

O secretário de Governo afirmou, ainda, que se Tarcísio estiver fora da disputa federal, a centro-direita teria pelo menos seis candidatos. Com a entrada do governador na disputa, segundo ele, a configuração seria "Lula ou o candidato da esquerda contra Tarcísio".

Kassab argumentou que, na ausência do governador de São Paulo no pleito ao Planalto, o atual chefe do Executivo paranaense e seu correligionário, Ratinho Jr. (PSD), teria mais chances de ir ao segundo turno. "Ele une o Sul do país, e pesquisas qualitativas mostram que o Sul ainda é o maior reduto anti-PT do Brasil."

Com Jair Bolsonaro (PL) inelegível, o nome de Tarcísio tem sido defendido para 2026. Publicamente, o governador afirma que seu foco é tentar a reeleição no próximo ano -para aliados, ele diz que só disputaria o Planalto se o pedido viesse do ex-presidente. Apesar da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro afirma que será candidato.