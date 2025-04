Ancelotti volta atrás e recusa assumir seleção brasileira

O clube com o qual o comandante deverá fechar não foi revelado, mas a proposta seria de 50 milhões de euros por ano (R$ 321,6 milhões na cotação atual). O montante é superior ao que CBF pretendia pagar ao italiano, no valor de 6 milhões de euros por ano (R$ 38,4 milhões).

De acordo com os jornais AS e Marca, da Espanha, o atual treinador do Real Madrid tomou a decisão após receber uma oferta de trabalho na Arábia Saudita.

Com um acordo encaminhado para assumir o comando da seleção brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti, 65, mudou de ideia e não deve mais fechar acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

De acordo com o jornal Marca, Ancelotti telefonou pessoalmente para Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, para informar sua decisão e agradecer pelo convite.

Também pesava contra o desejo da confederação a impossibilidade de o treinador assumir o comando da seleção em junho, uma vez que o Real Madrid só estaria disposto a liberá-lo em agosto, depois da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, embora tenha tomada a decisão de demitir Ancelotti após os fracassos nesta temporada, o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, passou a se recusar a pagar a multa rescisória do treinador depois de tomar ciência do acordo encaminhado entre ele e a CBF. O técnico tem contrato com o time espanhol até junho de 2026.