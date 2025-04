Homem embriagado cambaleia e tem cabeça atingida por ônibus

Um homem de 42 anos morreu na noite de segunda-feira (28) atropelado por um ônibus no Jardim da Conquista, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele aparentava estar embriagado, perdeu o equilíbrio e caiu na via no momento em que o coletivo passava. A roda traseira do veículo esmagou a cabeça da vítima.

Leia mais: Casal sai do carro para trocar pneu e morre atropelado

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente. O vídeo mostra o homem cambaleando antes de cair no chão, com a cabeça na direção da roda do ônibus.