Deputado cria projeto para impedir camisa vermelha na Seleção

A bola nem rolou na Copa de 2026, mas já tem deputado querendo apitar o jogo do figurino. Após a revelação de que a Seleção Brasileira poderá entrar em campo com uniforme vermelho e preto, o deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) deu uma canetada e propôs, nesta terça-feira (29), um Projeto de Lei para proibir qualquer uniforme que fuja do tom “verde-amarelo-azul-e-branco da nossa bandeira”.

A polêmica começou na segunda (28), quando o site especializado Footy Headlines vazou que a camisa reserva do Brasil em 2026 pode abandonar o tradicional azul, que acompanha a Seleção desde o título de 1958, para experimentar o ousado vermelho com preto. O novo design seria fruto de uma colaboração com a marca de Michael Jordan, astro do basquete. O resultado? A internet foi à loucura, e o Congresso também.

"Protocolei um Projeto de Lei para VEDAR cor que não seja da nossa bandeira em uniformes esportivos de qualquer seleção que esteja representando o Brasil. Vão enfiar o vermelho no ????????", escreveu o deputado nas redes sociais.