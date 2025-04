Irmão de professor de canto entrega à polícia vídeos com alunas

O irmão do professor de canto Hallan Richard Morais entregou às autoridades um HD externo com gravações de alunas ingerindo o suposto “chá" com sêmen que, segundo o suspeito, aprimoraria o desempenho vocal. Preso na sexta-feira (25) em Luzimangues (Tocantins), Hallan teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia no fim de semana. A informação é do portal Metrópoles.

Leia mais: Professor de canto é preso por dar 'chá de sêmen' a alunas

O dispositivo, levado à Central de Atendimento à Mulher em Palmas no sábado (26), também armazenava conteúdos pornográficos envolvendo mulheres e menores, além de vídeos do professor se masturbando, imagens de crianças e fotos de mulheres e locais do distrito onde reside. O irmão encontrou o HD no quarto de Hallan e alertou a polícia sobre o material ilícito.