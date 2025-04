Professor de canto é preso por dar 'chá de sêmen' a alunas

Hallan Richard Morais Cruz, de 26 anos, que se diz professor de canto, foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) em Porto Nacional (TO), acusado de oferecer um líquido que ele chamava de “chá” às alunas, alegando que melhoraria o desempenho das cordas vocais. O líquido, segundo a polícia, era sêmen do próprio suspeito. A informação é do portal Metrópoles.

De acordo com o relato de duas vítimas, Hallan se apresentava como professor de canto e convenceu as alunas a ingerirem a substância. Uma das estudantes percebeu que se tratava de sêmen e denunciou o caso às autoridades. A polícia confirmou a origem do material e descobriu que o suspeito filmava as alunas consumindo o líquido. Em depoimento, Hallan confessou o crime.