CGU: Quase 98% dos aposentados não autorizaram descontos em folha

O levantamento, feito durante a Operação Sem Desconto em parceria com a Polícia Federal, envolveu entrevistas com 1.273 beneficiários em todos os estados e no Distrito Federal. Segundo o relatório, divulgado em 23 de abril, a grande maioria relatou desconhecer o vínculo com associações e enfrentar dificuldades para cancelar as cobranças.

Além do bloqueio cautelar de novos descontos, a CGU recomendou ao INSS uma revisão dos acordos com entidades envolvidas e alertou para possíveis irregularidades. A Polícia Federal foi acionada para aprofundar as investigações, diante do indício de esquema envolvendo cobranças indevidas.

A população pode denunciar irregularidades anonimamente por meio da plataforma Fala.BR, da Ouvidoria-Geral da União.

O cadastro deve seguir, ainda, as seguintes orientações: No campo “Sobre qual assunto você quer falar”, basta marcar a opção “Operações CGU”; e no campo “Fale aqui”, coloque o nome da operação e a Unidade da Federação na qual ela foi deflagrada.